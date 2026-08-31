Lionel Messi se retira de la Selección Argentina: así fue su emotiva despedida

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina llegó a su fin. El delantero de 39 años confirmó este lunes que dejará el equipo nacional después de más de dos décadas, en una decisión que, según reconoció, representa uno de los momentos más difíciles de su carrera.

El futbolista explicó que llevaba tiempo pensando en su retiro internacional, pero decidió hacer pública su determinación después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido el pasado 8 de agosto. La carta había sido escrita originalmente el 21 de julio, dos días después de la derrota argentina en la final del Mundial 2026.

La muerte de su padre tuvo un fuerte impacto en el jugador, quien durante buena parte de su trayectoria contó con Jorge Messi como representante y una de las personas más importantes en su camino profesional. Tras su fallecimiento, el argentino le dedicó un mensaje en el que destacó la influencia que tuvo en su vida y en su carrera.

Ahora, al confirmar su salida del combinado nacional, Messi recordó todo lo que entregó durante sus años con la camiseta albiceleste. El atacante aseguró que siempre buscó defender a Argentina y brindar alegrías a sus compatriotas, pero considera que llegó el momento de dejar espacio a las nuevas generaciones.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó el capitán argentino, al explicar las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.