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Incendio consumió puesto ambulante y dos vehículos en la SM 259 de Cancún

Bomberos sofocaron el incendio y evitaron que se propagara a otros vehículos estacionados.

Por Gabriel Alcocer

31 de ago de 2026

1 min

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Incendio consumió puesto ambulante y dos vehículos en la SM 259 de Cancún
Incendio consumió puesto ambulante y dos vehículos en la SM 259 de Cancún / Especial

Un puesto ambulante y dos automóviles fueron consumidos por un fuerte incendio que se registró durante la madrugada en el área de estacionamiento de un conjunto de viviendas del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en la Supermanzana 259.

La emergencia fue detectada por algunos conductores que circulaban por la avenida Niños Héroes, a la altura de la Manzana 106, en donde vieron que el fuego envolvía un puesto ambulante construido con maderas y láminas.

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Las llamas se extendieron a dos vehículos estacionados y amenazaban con alcanzar los cables del tendido eléctrico. Ante el llamado de auxilio, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y procedieron a jalar un cable de energía eléctrica para evitar que fuera consumido por el fuego, así como iniciaron las labores de sofocación.

Los bomberos apagaron las llamas y evitaron que se propagara hacia otros vehículos estacionados. En el lugar no se pudieron determinar las causas que originaron el incendio.

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