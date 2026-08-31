Padres protestan en kínder de Tenabo; 16 alumnos se quedan sin maestra

El inicio del ciclo escolar en el jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, en Tenabo, arrancó con una manifestación encabezada por padres de familia ante la falta de una maestra y la separación de un grupo que dejó a 16 alumnos sin su maestra asignada para las clases.

De acuerdo con los padres, la directora del plantel, Gabriela Sima Escalante, tomó la decisión unilateral de separar el grupo y retirar a la maestra María Cristina Ku Dzul, quien estaba a cargo de los menores, ello desató el enojo entre las familias, que exigieron la reincorporación de la docente.

Los inconformes señalaron que la dirección les informó que no existe la intención de enviar otra maestra al plantel, debido a que la Secretaría de Educación habría determinado que el personal disponible debe atender otras necesidades dentro de la escuela.

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Según los padres, una de las razones expuestas fue la presencia de un alumno de tercer grado que requiere atención especial. Por esta situación, la maestra Cristina habría dejado de atender al grupo de 16 menores para brindar apoyo al estudiante.

A esto se suma que otros grupos ya alcanzaron hasta 26 alumnos por maestra, una cantidad que los padres consideran difícil de atender de manera adecuada. Los inconformes cuestionaron cómo una docente podrá hacerse cargo de 26 menores si el argumento para retirar a Cristina fue la atención que requerían los 16 estudiantes.

Los padres advirtieron que no aceptarán que el grupo permanezca sin una maestra asignada. Señalaron que insistirán ante las autoridades educativas hasta obtener una solución y que, de no existir respuesta, contemplan retirar a los 16 alumnos del plantel.

Las familias sostienen que la maestra Cristina mantenía una atención adecuada con el grupo de 16 menores y que los alumnos ya tenían una dinámica establecida con ella. Por esa razón, consideran que su separación representa un retroceso para los estudiantes al inicio del nuevo ciclo escolar.

La preocupación aumenta ante la posibilidad de que los alumnos sean integrados a salones con hasta 26 estudiantes. Los padres advirtieron que, si no existe una respuesta favorable, podrían sacar a los 16 niños del plantel.