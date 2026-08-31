Muere “El R-5”, líder del Cártel de Los Reyes, durante operativo en Michoacán

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R-5” o “El Güicho”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán, murió durante un operativo de seguridad realizado la madrugada de este lunes en una zona serrana de la entidad.

Fuentes de seguridad señalaron que el despliegue fue encabezado por elementos del Ejército mexicano, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias exactas en las que murió Barragán Chávez. Durante la operación también se reportó el sobrevuelo de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

¿Quién era “El R-5”, líder del Cártel de Los Reyes?

Luis Enrique Barragán Chávez asumió el liderazgo del Cártel de Los Reyes después de la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “El Poncho”, ocurrida aproximadamente un mes antes.

En sus primeros años, Barragán Chávez participó junto con su socio y cuñado en grupos de autodefensa que combatían a Los Caballeros Templarios. Posteriormente formó su propia organización criminal.

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Con el tiempo, el Cártel de Los Reyes se integró a la alianza conocida como Cárteles Unidos, conformada por distintos grupos criminales con presencia en Michoacán y enfrentada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué es el Cártel de Los Reyes y cuál es su relación con Cárteles Unidos?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha identificado al Cártel de Los Reyes como una facción de Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales que opera en Michoacán.

Las autoridades estadounidenses señalan que esta coalición surgió originalmente para impedir la entrada de organizaciones criminales de mayor tamaño en distintas regiones del estado.

Tras su formación, Cárteles Unidos mantuvo disputas territoriales con grupos rivales, principalmente con el CJNG.

🚨 Se reporta la muerte de Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Los Reyes, durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Los Reyes, Michoacán.



Sin embargo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que… pic.twitter.com/sNCEYVZNPw — Azucena Uresti (@azucenau) August 31, 2026

Estados Unidos seguía la pista de “El R-5”

Barragán Chávez era considerado un objetivo relevante para autoridades estadounidenses debido a la actividad internacional atribuida a Cárteles Unidos.

El Departamento de Justicia ha documentado presencia de esta organización en Knoxville, Tennessee, desde 2019.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han informado si el operativo que terminó con la muerte de “El R-5” dejó otras personas detenidas, heridas o fallecidas.

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