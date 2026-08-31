Apagones en Q.Roo: Comunidades del sur de Lázaro Cárdenas cumplen tres días sin luz

Un grave escenario de afectación, pérdidas económicas y aislamiento viven al menos cinco comunidades de la zona sur del municipio de Lázaro Cárdenas, las cuales cumplen tres días sin el suministro de energía eléctrica , situación que ha generado indignación generalizada y preocupación entre los sectores productivos y familias vulnerables.

El problema, que inició desde el pasado sábado, impacta directamente a los poblados de San Cosme, San Juan de Dios, El Naranjal, San Francisco y San Antonio. De acuerdo con los reportes de las autoridades comunitarias, la falta de corriente eléctrica paralizó por completo la vida cotidiana y las actividades económicas de la región.

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Jeremías Xooc, subdelegado de San Cosme, y José Cauich, subdelegado de San Juan de Dios, denunciaron que, a pesar de haber ingresado numerosos reportes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el personal de la empresa no ha acudido a la zona para restablecer el servicio, dejando a los habitantes en total indefensión. A esta problemática se suma la caída de las redes de telefonía y de los servicios de internet inalámbrico.

Los pobladores explicaron que, ante la imposibilidad de comunicarse por vía telefónica o digital, se ven obligados a trasladarse hasta la comunidad de Ignacio Zaragoza para poder realizar los reportes, lo que representa un gasto extra en combustible y transporte debido a las grandes distancias. Los más afectados por esta contingencia son los pequeños comerciantes y locatarios, quienes manifestaron su profunda preocupación por el riesgo inminente de perder mercancía perecedera, especialmente lácteos, carnes rojas y productos embotellados que requieren refrigeración constante, golpeando severamente su economía familiar.

Asimismo, la situación golpea con dureza a los sectores más vulnerables de estas localidades. Los delegados señalaron que hay familias de escasos recursos que viven al día y que, tras tres días sin luz, han perdido el poco mandado que con esfuerzo adquirieron para la semana.

Además, advirtieron que hay adultos mayores y personas enfermas que no cuentan con familiares cercanos y que sufren estragos severos al estar expuestas por prolongadas horas a las altas temperaturas de la temporada, sin la posibilidad de encender ventiladores o sistemas de enfriamiento.

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Ante el panorama crítico, los habitantes lanzaron un llamado urgente y enérgico a la CFE para que atienda la problemática a la brevedad y devuelva la tranquilidad a la ruta sur del municipio. Hasta el momento, ha sido imposible establecer contacto con el encargado de las oficinas de la CFE en Kantunilkín, Ricardo León, para conocer las causas oficiales de la falla y saber si existe un programa de atención en puerta.

Sin embargo, de manera extraoficial, autoridades delegacionales comentaron que se les ha atribuido el origen del problema a las recientes lluvias y a la caída de ramas sobre el tendido eléctrico, factores que habrían provocado daños en las líneas y prolongado el corte de energía por más de 72 horas