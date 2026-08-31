Investigan muerte de hombre hallado en un área de manglar de la zona hotelera de Cancún

El hallazgo de un hombre sin vida en un área de manglar del kilómetro 10 de la zona hotelera movilizó ayer a elementos de la Policía Turística y de la Fiscalía General del Estado (FGE). De manera preliminar se indicó que el cuerpo se encontraba suspendido del cuello con una cuerda y que podría tratarse de un suicidio por ahorcamiento, aunque esta versión no ha sido confirmada; las autoridades investigan las causas de su muerte.

El reporte fue recibido alrededor de las 10:00 horas a través del número de emergencias, luego de que se alertara sobre una persona inmóvil entre el manglar, en las inmediaciones de los hoteles Grand Park Royal y Le Blanc, cerca de un cárcamo de aguas residuales y a escasa distancia de la banqueta, en el carril de bajada del bulevar Kukulcán.

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Elementos de la Policía Turística acudieron al sitio y confirmaron la presencia de la persona, por lo que solicitaron una ambulancia. Paramédicos que llegaron al lugar determinaron que ya no contaba con signos vitales y observaron una cuerda alrededor del cuello.

Debido a las diligencias, los agentes cerraron parcialmente la circulación en uno de los carriles del bulevar Kukulcán. Varias unidades permanecieron en el sector mientras se procesaba la escena, situación que llamó la atención de conductores y peatones.

El cuerpo estaba aproximadamente a un metro de la banqueta, en un terreno en desnivel con vegetación de manglar y próximo a la orilla de la laguna. De acuerdo con las primeras versiones, algunas personas que se dirigían a sus labores observaron el cuerpo y solicitaron auxilio.

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Elementos de la Policía de Investigación de la FGE inspeccionaron el área en busca de indicios y pertenencias que permitieran establecer la identidad del fallecido, pero aparentemente no localizaron objetos que aportaran información al respecto.

Más tarde, personal de la Dirección de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y posteriormente efectuó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios correspondientes para determinar oficialmente la causa del deceso.

Las autoridades mantienen las investigaciones para saber cómo es que perdió la vida.