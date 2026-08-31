Santi Giménez llega al Porto: jugará a préstamo con opción de compra; Así fue su presentación

Un nuevo capítulo en Europa comienza para Santiago Giménez, quien este lunes fue anunciado oficialmente como refuerzo del Porto para la temporada 2026-27. El delantero mexicano dejará al AC Milan y se incorporará al conjunto portugués con el objetivo de recuperar protagonismo y volver a competir en la Champions League.

Los Dragones informaron que el atacante llega mediante un préstamo procedente del Milan, aunque el acuerdo contempla una opción de compra. Esta podría convertirse en obligatoria si el futbolista cumple determinados objetivos durante su estancia con el conjunto portugués.

El mexicano portará el dorsal 29 y tendrá la posibilidad de disputar nuevamente la máxima competición europea a nivel de clubes. Su llegada al Porto también representa una oportunidad para pelear por títulos en el futbol de Portugal.

México tiene un nuevo capítulo 🇲🇽 Y se escribe en azul y blanco 🐉 pic.twitter.com/WSBdIsnZ9w — FC Porto (@FCPorto) September 1, 2026

Antes de dar el salto al AC Milan, Giménez tuvo una etapa destacada con el Feyenoord, donde consiguió tres campeonatos. De acuerdo con el Porto, durante su paso por el cuadro neerlandés registró 65 goles y 14 asistencias, además de acumular 51 apariciones con la selección mexicana.

Santiago Giménez busca recuperar su mejor nivel

En sus primeras declaraciones como futbolista del Porto, Santiago Giménez reconoció que su experiencia en el Milan no estuvo a la altura de lo que esperaba. Sin embargo, destacó que su paso por Italia le dejó aprendizajes importantes que ahora espera aprovechar en esta nueva etapa.

El atacante aseguró que llega a Portugal con una mentalidad renovada y con el deseo de demostrar nuevamente sus capacidades. Para Santiago Giménez, el cambio de equipo representa una oportunidad para comenzar de nuevo y recuperar la confianza que mostró durante su etapa con el Feyenoord.

El delantero también reveló que la posibilidad de incorporarse al Porto fue suficiente para convencerlo de cambiar de rumbo. Cuando recibió la llamada del club portugués, afirmó que no tuvo dudas y comunicó a sus representantes que quería concretar su llegada a los Dragones.

Ahora, Santiago Giménez tendrá el reto de ganarse un lugar en el ataque del Porto y responder a la expectativa de una afición que espera verlo recuperar su capacidad goleadora. Su regreso a la Champions League será uno de los principales atractivos de esta nueva etapa de su carrera.