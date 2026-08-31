Apagón masivo paraliza diferentes municipios de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas

Una falla masiva por la desconexión de dos líneas de transmisión en el suministro de energía eléctrica afectó a usuarios de la Península de Yucatán la noche de este lunes, incluido Cancún, Quintana Roo.

Desde las 20:26 horas y hasta las 21:25 horas se reportó la suspensión del servicio eléctrico en distintos puntos de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.

El corte comenzó a reportarse con mayor intensidad durante la noche de este lunes 31 de agosto de 2026, dejando a oscuras colonias, Supermanzanas y sectores comerciales, además de generar complicaciones en la circulación vehicular debido a la suspensión del funcionamiento de numerosos semáforos.

En Cancún, entre las principales zonas afectadas se encuentran las supermanzanas: 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 200, 210, 216, 217, 234, 259, 313, 501, 502, 503, 510, 514, 517, 520, 58, 44 y 45.

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Habitantes de más de 20 colonias y Supermanzanas reportaron la falta de energía, entre ellas las zonas 100, 216, 217 y 502. La interrupción también alcanzó otros puntos del estado, con reportes de afectaciones importantes en Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres.

Fraccionamiento Barrio Maya (Supermanzana 517)

Fraccionamiento El Petén (Supermanzana 210)

Plaza Las Américas (centro comercial)

Supermanzana 516

Supermanzana 518

Andalucía II (Supermanzana 529)

Parte de la avenida Las Torres con avenida 135

Los Héroes

La Guadalupana

Jardines del Sur

Diferentes zonas en Cancún y otros municipios se quedaron sin energía eléctrica. / Foto: Nicole Ibáñez

Paraíso Maya

Paseos del Mar

Hacienda Real del Caribe

Villas del Mar Plus

Casas del Mar

Infonavit

Vista Real

Las Palmas

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Uno de los principales riesgos durante el apagón se registra en las vialidades, ya que semáforos de avenidas importantes permanecen fuera de servicio. La situación ha provocado congestionamientos y condiciones de riesgo para automovilistas, motociclistas y peatones, por lo que se recomienda extremar precauciones, reducir la velocidad y respetar el derecho de paso en los cruces.

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puntualizó que la interrupción se originó por la desconexión de dos líneas de transmisión.

“Derivado de la desconexión de dos líneas de transmisión se afectó parcialmente el suministro de energía eléctrica a usuarios de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Personal de CFE se encuentra en maniobras de restablecimiento para recuperar el suministro a la brevedad posible”, informó la empresa.

Agregó que, para atender el incidente, se estableció comunicación con los gobiernos estatales correspondientes. La CFE señaló que mantendrá informada a la población sobre los avances en el restablecimiento del servicio a través de sus canales institucionales.