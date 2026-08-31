Liga MX cambia la Jornada 7: cuatro partidos serán reprogramados

El calendario del Apertura 2026 tendrá una modificación importante en su séptima fecha, luego de que cuatro equipos de la Liga MX avanzaran a las Semifinales de la Leagues Cup. América, León, Monterrey y Toluca tendrán que mover sus respectivos compromisos.

La decisión contempla la reprogramación de cuatro partidos, con el objetivo de facilitar la participación de los clubes mexicanos que continúan en competencia internacional. La información fue reportada este lunes y todavía no existe una fecha oficial para la disputa de los encuentros pendientes.

Los partidos involucrados son América vs Tijuana, Pumas vs León, Querétaro vs Monterrey y Puebla vs Toluca. Los cuatro estaban contemplados originalmente dentro de la actividad correspondiente a la Jornada 7 del torneo mexicano.

¿Cuándo estaban programados los partidos?

Antes de los cambios, el encuentro entre Puebla y Toluca estaba previsto para el viernes 4 de septiembre a las 19:00 horas. Un día después se disputarían Querétaro vs Monterrey, a las 17:00 horas, y América contra Tijuana, a las 19:00 horas.

La jornada originalmente concluiría el domingo 6 de septiembre con el choque entre Pumas y León, programado para comenzar a las 12:00 horas. Sin embargo, los cuatro compromisos deberán esperar hasta que se establezcan sus nuevas fechas.

América, León, Monterrey y Toluca van por la final

Los ajustes están relacionados directamente con la participación de los cuatro clubes en la Leagues Cup 2026, pues todos consiguieron avanzar hasta la ronda de Semifinales del torneo que reúne a equipos de México y Estados Unidos.

La actividad de esta instancia comenzará el miércoles 2 de septiembre con el duelo Toluca vs León, programado para las 19:00 horas. El enfrentamiento definirá a uno de los finalistas de la competencia internacional.

Ese mismo día también se jugará el América vs Monterrey, el segundo encuentro de Semifinales. El partido está contemplado para las 21:30 horas, por lo que ambos representantes de la Liga MX tendrán una jornada decisiva.

Por ahora, los aficionados deberán esperar para conocer cuándo se disputarán los cuatro encuentros pendientes de la Jornada 7. La prioridad será permitir que América, León, Monterrey y Toluca afronten las Semifinales de la Leagues Cup sin afectar su participación en el torneo mexicano.