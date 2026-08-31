Mauricio Vila Dosal es elegido como vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República

El senador Mauricio Vila Dosal ha sido elegido formalmente como vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para coordinar los trabajos legislativos.

La designación del legislador del Partido Acción Nacional (PAN) se concretó por consenso unánime de las fuerzas políticas durante la Junta Previa.

Tras su nombramiento, el exgobernador de Yucatán manifestó que priorizará el diálogo y la construcción de acuerdos para el desarrollo del país.

Encabezará las funciones correspondientes al Tercer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.