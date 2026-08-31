Grito de Independencia 2026: Intocable y los artistas que estarán en CDMX y Edomex

La noche mexicana comenzará a tomar forma en CDMX y Estado de México, donde ya se conocen algunos de los espectáculos que acompañarán la celebración del Grito de Independencia 2026. Mientras la cartelera capitalina todavía espera confirmaciones oficiales, distintos municipios mexiquenses ya anunciaron parte de sus presentaciones musicales.

Uno de los nombres que ha generado mayor expectativa es Intocable, agrupación que tiene contemplada una presentación gratuita en el Zócalo de CDMX durante la celebración del 15 de septiembre. Sin embargo, la programación completa para la Plaza de la Constitución todavía está pendiente de darse a conocer.

En el Estado de México, la oferta musical será diferente en cada localidad, debido a que los ayuntamientos preparan sus propios festejos y seleccionan a los artistas que actuarán en sus explanadas y espacios públicos.

¿Cuándo será el Grito de Independencia 2026?

La ceremonia del Grito de Independencia se llevará a cabo la noche del martes 15 de septiembre de 2026. La celebración tendrá lugar en distintos puntos del país, mientras que el acto central se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México.

Artistas confirmados en el Estado de México

Hasta ahora, varios municipios del Edomex han adelantado parte de sus carteleras para las Fiestas Patrias. Entre los artistas y agrupaciones anunciados se encuentran:

Lila Downs — Ecatepec de Morelos

— Ecatepec de Morelos Santa Fe Klan — Naucalpan de Juárez

— Naucalpan de Juárez Grupo Kabildo de Tuzantla — San José del Rincón

— San José del Rincón El Poder del Norte de Arturo Buenrostro — Atlacomulco

— Atlacomulco Ponzoña Musical y Banda La Bucanera — Valle de Chalco

— Valle de Chalco Claudio Alcaráz — Soyaniquilpan

— Soyaniquilpan Banda Estrellas de Tuzantla — San Simón de Guerrero

— San Simón de Guerrero Grupo Mojado — Villa Victoria

— Villa Victoria Los Acosta — Tenancingo

— Tenancingo Charly Pérez — Nopaltepec

— Nopaltepec Banda La Decimona — Tepetlixpa

— Tepetlixpa La Dinastía de Tuzantla, Pancho y su Tronadora Banda San José — Luvianos

— Luvianos Banda La Única del Rancho — Amecameca

— Amecameca Saúl El Jaguar — Ixtapan de la Sal

— Ixtapan de la Sal Caballo Dorado y Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio — Huixquilucan

— Huixquilucan Los Nuevos Santa Rosa y La Kiki Band — Ozumba

— Ozumba Los 2 de la S — Jilotepec

La variedad de propuestas permitirá que los festejos del 15 de septiembre tengan diferentes estilos musicales, desde regional mexicano hasta agrupaciones populares que forman parte de las celebraciones tradicionales.

Por el momento, la cartelera de la CDMX permanece a la espera del anuncio oficial completo. En el caso del Estado de México, los municipios continuarán difundiendo sus respectivos programas conforme se acerque la noche del Grito.

Así, quienes planean celebrar las Fiestas Patrias 2026 deberán estar atentos a las actualizaciones de cada ayuntamiento y a los anuncios oficiales para conocer horarios, sedes y posibles incorporaciones a las carteleras.