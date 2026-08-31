Apagón afecta a Yucatán, Quintana Roo y Chiapas; CFE informa.

Durante la noche de este lunes 31 de agosto de 2026, se reportó un apagón que ha afectado en diversas zonas de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Estas fallas en el suministro de energía eléctrica han llevado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a informar sobre la situación.

Por medio de sus canales oficiales, la CFE informó que, debido a la desconexión de dos líneas de transmisión, las regiones antes mencionadas han presentado fallas en el suministro de energía eléctrica. Debido a esto, personal de la comisión se encuentran haciendo trabajos para recuperar el suministro a la brevedad.

#CFEInforma



Derivado de la desconexión de dos lineas de transmision se afectó parcialmente el suministro de energía eléctrica a usuarios de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, personal de CFE se encuentra en maniobras de restablecimiento para recuperar el suministro a la brevedad… — CFEmx (@CFEmx) September 1, 2026

Aunado a esto, se informó que, con la finalidad de corregir estas fallas, la CFE se ha puesto en comunicación con los gobiernos estatales correspondientes. La comisión agradeció la compresión de los usuarios y dio a conocer que informará sobre los avances del programa por medio de los canales institucionales.

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