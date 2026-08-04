Pumas retrasa su debut en la Leagues Cup por tormenta en Charlotte

El esperado debut de Pumas en la Leagues Cup 2026 no comenzó a la hora prevista. El encuentro frente al Charlotte FC, programado para este martes en Carolina del Norte, fue aplazado momentáneamente debido a las condiciones meteorológicas en los alrededores del estadio.

El partido estaba previsto para iniciar a las 18:00 horas del centro de México, pero la presencia de una tormenta obligó a las autoridades a poner en marcha el protocolo de seguridad establecido para este tipo de situaciones.

Charlotte FC confirmó el retraso del partido

A través de sus canales oficiales, Charlotte FC informó que el inmueble entró en un protocolo de resguardo por clima adverso y pidió a los asistentes mantenerse atentos a los avisos sobre la reanudación de las actividades.

"Actualmente estamos en protocolo de buscar refugio debido al clima adverso. Manténgase atento a las actualizaciones", señaló el club en un mensaje publicado en la red social X.

Pumas espera su debut en la Leagues Cup 2026

Mientras las condiciones climáticas mejoran, Pumas permanece a la espera de recibir la autorización para disputar su primer compromiso del torneo internacional.

Hasta el momento, los organizadores no han confirmado una nueva hora para el silbatazo inicial y se mantienen monitoreando el estado del clima para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y personal presente en el estadio.