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Pumas retrasa su debut en la Leagues Cup por tormenta en Charlotte

Las autoridades aplicaron el protocolo por clima severo antes del inicio del partido de Leagues Cup 2026 en Charlotte.

Ana García

Por Ana García

4 de ago de 2026

1 min

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Se retrasa el duelo
Se retrasa el duelo

El esperado debut de Pumas en la Leagues Cup 2026 no comenzó a la hora prevista. El encuentro frente al Charlotte FC, programado para este martes en Carolina del Norte, fue aplazado momentáneamente debido a las condiciones meteorológicas en los alrededores del estadio.

El partido estaba previsto para iniciar a las 18:00 horas del centro de México, pero la presencia de una tormenta obligó a las autoridades a poner en marcha el protocolo de seguridad establecido para este tipo de situaciones.

Charlotte FC confirmó el retraso del partido

A través de sus canales oficiales, Charlotte FC informó que el inmueble entró en un protocolo de resguardo por clima adverso y pidió a los asistentes mantenerse atentos a los avisos sobre la reanudación de las actividades.

"Actualmente estamos en protocolo de buscar refugio debido al clima adverso. Manténgase atento a las actualizaciones", señaló el club en un mensaje publicado en la red social X.

Pumas espera su debut en la Leagues Cup 2026

Mientras las condiciones climáticas mejoran, Pumas permanece a la espera de recibir la autorización para disputar su primer compromiso del torneo internacional.

Hasta el momento, los organizadores no han confirmado una nueva hora para el silbatazo inicial y se mantienen monitoreando el estado del clima para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y personal presente en el estadio.