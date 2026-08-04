Volcadura en la Zona Hotelera de Cancún termina con una mujer golpeando a su pareja

Durante este martes 4 de agosto se registró la volcadura de un vehículo en la Zona Hotelera de Cancún. El auto se encontraba circulando sobre el boulevard Kukulcán, sin embargo, lo que sorprendió a los presentes no fue el accidente, sino que una mujer involucrada comenzó a golpear a su pareja.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona que conducía el vehículo perdió el control del auto sobre el boulevard antes mencionado, provocando así la volcadura del coche. El auto culminó volteado con el techo en la calle y chocando contra un árbol, tras esto, una mujer comenzó a cachetear a un hombre que la acompañaba.

En los videos compartidos en redes sociales, testigos comentan que la mujer y el hombre eran pareja, de acuerdo con lo que se puede escuchar; era la mujer quien manejaba cuando el auto perdió el control. Fue tras esto que se puede observar a la joven al lado del sujeto y comienza a agredir mientras otras personas piden que dejen de grabar.

En los comentarios, usuarios reaccionaron con bromas a las diversas cachetadas que se llevó el sujeto a manos de su pareja tras la volcadura del vehículo. En el mismo clip se puede observar a las autoridades que se están realizando las diligencias para poder retirar el auto.

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