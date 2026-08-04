Examen de control presencial de la UNAM será del 12 al 19 de agosto: ¿quiénes lo hacen y cómo registrarse?

A través de un comunicado oficial, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer, con base en la recomendación de la Comisión Técnica de Personas Expertas, el procedimiento para participar en el Examen de Control Presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

"A partir de mañana miércoles 5 de agosto podrán consultar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidata o candidato a presentar el Examen de Control Presencial. La página estará disponible en: https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html

"A partir del viernes 7 de agosto las y los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a “TU SITIO”, que estará alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1".

"Ahí obtendrán su cita para el Examen de Control Presencial, donde se detallarán la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida", se explica en el documento emitido por la UNAM.

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La “máxima Casa de Estudios” también detalló que entre el 12 y 19 de agosto de 2026 se aplicará el Examen de Control Presencial en las siguientes fechas y sedes:

-León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)

-Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto)

-Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)

-Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

La UNAM compartió el link: https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx para que los aspirantes que tengan dudas o aclaraciones puedan ingresar a éste y resolver los temas de los que no tienen certeza sobre el proceso.

"Se les recuerda que el folio protege los datos personales, por lo que no se debe compartir con personas ajenas a la Universidad", concluye el comunicado.