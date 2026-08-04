Segundo Simulacro Nacional 2026: estas serán las cinco hipótesis de sismo por región

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, con la participación de las 32 entidades del país.

A diferencia de otros ejercicios, en esta ocasión el territorio nacional quedará dividido en cinco regiones, cada una con una hipótesis de sismo diferente. Los escenarios tendrán distintos epicentros, magnitudes y profundidades, de acuerdo con las condiciones de riesgo de cada zona.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) explicó que el simulacro permitirá evaluar protocolos de actuación, tiempos de evacuación, sistemas de comunicación y capacidad de respuesta de familias, empresas, escuelas e instituciones públicas.

El ejercicio no significa que vaya a ocurrir un sismo ni constituye una predicción. Los movimientos telúricos no pueden anticiparse por fecha, región o temporada.

¿Cuál será la hipótesis del simulacro en la Zona Centro?

La Zona Centro trabajará con el escenario de mayor intensidad: un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros.

Participarán Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

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En la Zona Noroeste se simulará un movimiento de magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California, y profundidad de 30 kilómetros. Esta hipótesis corresponderá a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

¿Qué escenarios se aplicarán en el norte y sureste del país?

Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas integrarán la Zona Noreste. Allí se planteará un sismo de magnitud 5.1, con epicentro en Allende, Nuevo León, y profundidad de 10 kilómetros.

En la Península de Yucatán, formada por Campeche, Quintana Roo y Yucatán, la hipótesis será de magnitud 7.0, con epicentro entre Cabo Catoche e Isla Contoy y una profundidad de 15 kilómetros.

Para Chiapas, Oaxaca y Tabasco se utilizará un escenario de magnitud 7.6, localizado en Tonalá, Chiapas, a 22 kilómetros de profundidad.

¿Cómo registrar un inmueble para el Segundo Simulacro Nacional?

La CNPC invita a registrar viviendas, escuelas, oficinas, comercios y edificios públicos en la plataforma oficial del simulacro. El proceso es gratuito y debe realizarlo la persona responsable del inmueble.

La coordinadora nacional de Protección Civil, @laualzua, presentó los detalles del Segundo Simulacro Nacional 2026 en conferencia de prensa, acompañada por @IGeofisicaUNAM, @SismologicoMX, @cires_ac y @cenapred.



El ejercicio se realizará el próximo 19 de septiembre a las 12:00… pic.twitter.com/61dvnPHYA7 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 4, 2026

Antes del ejercicio se recomienda identificar zonas de menor riesgo, rutas de evacuación y puntos de reunión, además de asignar responsabilidades entre los participantes. No todos los escenarios requieren desalojar un edificio, pues la decisión depende de las condiciones del inmueble y del tipo de emergencia planteada.

Durante el simulacro deben seguirse las instrucciones de Protección Civil, evitar correr, empujar o gritar y tratar la activación como si se tratara de una emergencia real. Al finalizar, conviene evaluar los tiempos de respuesta y corregir las fallas detectadas.

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