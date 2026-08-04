Pago de la beca Rita Cetina hoy miércoles 5 de agosto, ¿Quiénes recibirán el depósito?

La dispersión de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria continuará este miércoles 5 de agosto de 2026, conforme al calendario escalonado presentado por la Secretaría de Educación Pública.

En esta fecha recibirán el depósito las madres, padres, tutoras o tutores cuyo primer apellido comience con las letras D, E o F. Para acceder al recurso deben contar con una tarjeta activa del Banco del Bienestar y haber obtenido un resultado favorable durante el proceso de registro.

El apoyo consiste en un pago anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante de primaria incorporado al programa. El dinero tiene como propósito contribuir con la compra de útiles, uniformes, zapatos, mochilas y otros materiales necesarios para el ciclo escolar 2026-2027.

Los depósitos comenzaron el lunes 3 de agosto para las letras A y B; el martes 4 correspondió a la C. El calendario continuará por orden alfabético hasta el viernes 14 de agosto. La SEP recordó que el recurso permanece en la cuenta, por lo que no es obligatorio retirarlo el mismo día.

¿Qué hacer si no te depositan la Beca Rita Cetina?

Las familias con apellidos que comiencen con D, E o F deben esperar hasta que concluya este miércoles, pues el pago puede reflejarse en diferentes horarios.

El saldo puede consultarse mediante la aplicación del Banco del Bienestar o a través del número 800 900 2000. Para la consulta telefónica se solicitan los 16 dígitos de la tarjeta y la fecha de nacimiento de la persona titular.

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Si el depósito no aparece después de la fecha asignada, se recomienda verificar que la tarjeta esté activa y que los datos personales sean correctos. También se puede acudir a una oficina de Becas para el Bienestar para solicitar la revisión del caso.

Los pagos son escalonados y comienzan a depositarse a partir de la fecha señalada en el calendario, por lo que la Coordinación Nacional de Becas pide paciencia a las familias beneficiarias.

¿Quiénes reciben la Beca Rita Cetina?

El pago anual de 2 mil 500 pesos está dirigido a familias con niñas, niños o menores bajo su cuidado inscritos en escuelas primarias públicas.

La cantidad se entrega por cada estudiante registrado. De esta manera, una familia con dos alumnos de primaria incorporados puede recibir 5 mil pesos, mientras que un hogar con tres beneficiarios puede obtener 7 mil 500 pesos.

En secundaria, la Beca Rita Cetina funciona bajo un esquema diferente: se entregan mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de ese nivel educativo.

Hoy lunes 3 de agosto inicia la dispersión de recursos de la Beca Rita Cetina para todos los estudiantes de primarias públicas de México.



Se trata de un apoyo único de dos mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares que se deposita conforme a la letra inicial del primer… pic.twitter.com/GhQAbJSo7I — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 3, 2026

¿Cómo solicitar la Beca Rita Cetina?

El registro únicamente puede realizarse cuando la Coordinación Nacional de Becas publica una convocatoria. Actualmente, la convocatoria de primaria se encuentra cerrada y las personas que participaron pueden consultar el resultado con el folio de su solicitud.

Para futuros registros suelen solicitarse la CURP del estudiante y del tutor, identificación oficial, comprobante de domicilio, teléfono, correo electrónico y datos de la escuela.

El trámite es gratuito y personal. Las autoridades recomiendan evitar gestores, páginas no oficiales o personas que soliciten dinero para incorporar a estudiantes al programa.

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