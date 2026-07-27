Cierran alrededor de 70 locales comerciales en la Quinta Avenida de Playa del Carmen

A raíz del descenso de la actividad turística de este año, aunado a la violencia, al menos 70 negocios de diversos giros comerciales cerraron sus puertas solamente en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, algunos proponen reabrir en diciembre próximo, mientras que otros cerraron definitivamente, comentaron pequeños comerciantes organizados: Abigail Torres, Arnulfo Salazar, Daniel Santos, María Elena González y Oscar Aguirre.

“La situación se complicó este año, pensamos que nos iríamos mejor comparado al 2025, pero a partir abril empezó el descenso de las ventas, en la medida que se agravó, el recale del sargazo sobre el litoral costero empezó el descenso de las actividades, paralelo a la extorsión de grupos criminales, por ello, muchos decidieron cerrar porque dejó de ser redituable, ya no sabes si pagar la nómina o pagar derecho de piso criminal”, comentó Abigail Torres.

Por mencionar algunos negocios, el restaurante bar Waterboys; Sayab, una tienda de ropa; el restaurante bar Porfirios, El Chachalaco; una boutique de nombre D’Beatriz; otro negocio conocido como Lunata, y diversos restaurantes bares. Todo luce abandonado tras los cierres.

La seguridad de Playa del Carmen se fue deteriorando paso a paso, y no solo en la Quinta Avenida se ha reportado cierres de comercios, sino en toda la ciudad, la delincuencia está matando el destino, los comerciantes por miedo a perder la vida optan por bajar las cortinas comerciales.

“Tener un negocio no es rentable debido a la complicada situación de la inseguridad, aunado al sargazo que ha impactado la economía, no solo a los comercios sino a toda la población”, comento el pequeño comerciante Arnulfo Salazar.

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Por su parte Daniel Santos, opinó que muchos decidieron cerrar por los impactos del sargazo y el derecho de piso criminal, el problema es que al negarse cumplir con el pago te amenazan, y no puedes denunciarlo ante las autoridades porque hay represalias.

“Los negocios van cerrando sus puertas al no poder sostenerse, ya que al bajar las actividades turísticas se cae la economía y ya no trae cuenta trabajar solo para pagar impuestos al gobierno y pagar derecho de piso a los criminales, aunado al pago de las rentas son muy altas”, comentó María Elena González.

Se desbordó el clima de violencia, para los delincuentes no existen las ventas bajas, o vendes o no, tienes que pagar, y exigen cantidades muy elevadas desde los 50 mil pesos mensuales, según el tamaño del negocio.

“Algunos plateros cerraron y se fueron de Playa del Carmen a fin de proteger a su familia, otros que cerraron de forma temporal en tanto mejoren las actividades turísticas, sin embargo, con el miedo de ser víctimas de las extorsiones”, concluyó Oscar Aguirre.