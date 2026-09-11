Cruz Azul deja atrás el celeste y sorprende con su nueva playera alternativa

Un nuevo diseño se suma al guardarropa de los aficionados de Cruz Azul. La Máquina presentó su playera alternativa para la temporada 2026-2027, una camiseta que modifica por completo la tonalidad habitual del club y apuesta por una imagen más intensa.

La presentación ocurrió antes del Clásico Joven frente al América, uno de los partidos más esperados para el conjunto cementero. La marca deportiva encargada de vestir al equipo fue la responsable de revelar la nueva indumentaria.

A diferencia del tradicional celeste que identifica a Cruz Azul, el nuevo jersey utiliza un azul intenso como color principal. El diseño incorpora franjas horizontales en dos tonalidades, además de elementos blancos en el cuello y las mangas.

La campaña de lanzamiento presentó la camiseta como una especie de “armadura” para los jugadores cementeros. La cruz característica del club ocupa un lugar central dentro del concepto utilizado para promocionar el uniforme.

La nueva playera alternativa podrá ser utilizada por los dos equipos profesionales de la institución, tanto la escuadra varonil como la femenil, durante el ciclo futbolístico 2026-2027.

¿Cuánto cuesta la nueva playera de Cruz Azul?

Los aficionados que quieran adquirir el nuevo jersey de Cruz Azul ya pueden encontrarlo en la tienda en línea de la marca que viste al equipo. La versión que incluye los parches que identifican a La Máquina como vigente campeón de la Liga MX tiene un precio de 2 mil 249 pesos mexicanos.

Existe también una alternativa más económica para quienes prefieran la camiseta sin los parches de campeón. En ese caso, el costo es de mil 949 pesos, equivalente a aproximadamente 115 dólares.

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Pirma presentó el jersey alternativo de Cruz Azul para la temporada 2026/27 en un color metálico que es una completa locura.



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La versión de la playera para dama tiene un precio de mil 699 pesos mexicanos, mientras que el modelo infantil se ofrece en mil 449 pesos, de acuerdo con los precios de venta publicados para la colección.

¿Cuándo podría estrenarla Cruz Azul?

Aunque el uniforme ya fue presentado, todavía no existe certeza sobre si Cruz Azul lo utilizará por primera vez contra América en el próximo Clásico Joven. La decisión sobre la indumentaria que utilizará La Máquina en ese encuentro aún está pendiente.

El nuevo diseño también podría aparecer en una competencia internacional. El conjunto cementero tiene programado un partido contra Inter Miami el miércoles 16 de septiembre dentro de la Champions Cup, también conocida como Campeones Cup.

De esta manera, Cruz Azul amplía sus opciones de indumentaria para la temporada 2026-2027 con una camiseta que conserva la identidad del club mediante su tradicional cruz, pero que se distingue por abandonar el celeste y apostar por un azul de mayor intensidad.