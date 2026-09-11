GPS permite recuperar en Playa del Carmen vehículo rentado en Cancún; detienen a dos

Un vehículo que había sido rentado en Cancún y que presuntamente no fue devuelto por el arrendatario fue localizado en Playa del Carmen mediante el sistema de geolocalización GPS, lo que permitió a las autoridades detener a un hombre y una mujer, además de asegurar dos automóviles.

Los hechos ocurrieron en la colonia Ejidal, sobre la avenida Constituyentes, entre las calles 105 y 110, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo tras recibir el reporte del propietario de la unidad.

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De acuerdo con los primeros informes, el automóvil había sido entregado en renta en Cancún, pero el arrendatario presuntamente incumplió con la devolución y posteriormente habría entregado el vehículo a terceras personas como parte del pago de una deuda.

El propietario, al percatarse de que la unidad no había sido regresada, utilizó el sistema de rastreo GPS instalado en el automóvil para conocer su ubicación. De esta manera pudo detectar que el vehículo se encontraba en Playa del Carmen y comenzó a darle seguimiento en tiempo real.

La situación se tornó más evidente cuando el sistema de localización registró movimientos relacionados con un aparente intento por retirar o desinstalar el dispositivo GPS, presuntamente para impedir que el propietario continuara rastreando la unidad.

Un hombre y una mujer fueron detenidos / Especial

Ante la alerta, el afectado solicitó el apoyo de las autoridades y proporcionó la ubicación exacta del automóvil. Policías de la SSC acudieron hasta la zona indicada y localizaron la unidad señalada. Una vez en el sitio, el propietario reconoció plenamente el vehículo como el automóvil que había sido rentado en Cancún. Durante la intervención policiaca fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes quedaron relacionados de manera preliminar con los hechos.

Además del automóvil recuperado, los agentes aseguraron otra unidad que se encontraba en el lugar y que podría estar relacionada con la investigación.

Las personas detenidas y ambos vehículos fueron trasladados a las instalaciones correspondientes, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Será el Ministerio Público el encargado de integrar la carpeta de investigación, determinar la situación jurídica de los detenidos y establecer las responsabilidades que correspondan. También se buscará esclarecer la participación del arrendatario original y la forma en que el vehículo terminó en manos de terceras personas.