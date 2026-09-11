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Motociclista resulta lesionado tras ser arrollado por vehículo que se dio a la fuga en Playa del Carmen: VIDEO

El conductor de la motocicleta salió proyectado contra el pavimento y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Por Erick Díaz

11 de sept de 2026

1 min

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El motociclista resultó lesionado tras ser impactado
El motociclista resultó lesionado tras ser impactado / Especial

Un motociclista fue impactado por vehículo que se dio la fuga sobre la avenida Colosio con avenida lilis la madrugada del viernes en Playa del Carmen.

Del fuerte impacto entre el vehículo y la motocicleta el conductor salió por llegado contra el pavimento quedando lesionado automovilistas que se encontraban en la zona dieron aviso a la línea de emergencia 911 solicitando la presencia de paramédicos.

Una vez que recibí atención hospitalaria el conductor de la motocicleta fue trasladado al hospital mientras elementos de la dirección de tránsito municipal solicitaron una grúa para el vehículo al corralón.

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