Yucatán entra a la carrera electoral de 2027: habrá 106 alcaldías y 41 diputaciones en disputa

El proceso electoral federal 2026-2027 comenzó formalmente este jueves y abrió una carrera de casi nueve meses que culminará el 6 de junio próximo. En Yucatán estarán en disputa los 106 ayuntamientos, las 35 diputaciones del Congreso local y seis diputaciones federales correspondientes al estado.

A diferencia de 2024, en esta elección no estarán en juego la gubernatura de Yucatán, la Presidencia de la República ni las senadurías, cuyos periodos constitucionales son de seis años.

A nivel nacional, la elección federal renovará exclusivamente la Cámara de Diputados, integrada por 500 curules: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. En Yucatán, el Congreso estatal está compuesto por 35 diputaciones, de las cuales 21 corresponden a distritos de mayoría relativa y 14 se asignan mediante representación proporcional.

Cambios en el proceso

La elección municipal tendrá una diferencia importante respecto de 2024: los 106 ayuntamientos serán renovados bajo nuevas reglas de integración aprobadas este año.

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La reforma redujo el número de regidurías según el tamaño de la población. Los municipios de hasta cinco mil habitantes tendrán tres; los de hasta diez mil, seis; los de más de diez mil y hasta 250 mil, nueve, mientras que Mérida tendrá un máximo de 15.

A esos cargos se sumarán en cada municipio una Presidencia Municipal y una Sindicatura, ambas electas por mayoría relativa.

El proceso arranca además con un antecedente particularmente relevante para Yucatán: su elevada participación ciudadana.

Participación pasada

En las elecciones del 2024 acudió a las urnas 71.4% de la lista nominal estatal, frente al 59.7% registrado a nivel nacional. Con una diferencia de 11.7 puntos porcentuales, Yucatán ocupó el primer lugar en participación electoral.

Tres de sus distritos federales se colocaron también entre los de mayor participación nacional. El Distrito 02, con cabecera en Progreso, alcanzó 80.6%; el Distrito 01, Valladolid, 77.9%, y el Distrito 05, Umán, 75.9%. Ese comportamiento convierte la participación territorial en una de las variables que deberán observar los partidos durante la elección de 2027.

Mérida continúa siendo la mayor concentración electoral del estado y es cabecera de tres de los seis distritos federales. Los restantes tienen sus sedes en Valladolid, Progreso y Umán.

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Sin embargo, la disputa no se limitará a la capital. La zona metropolitana, el corredor costero, el oriente y el sur del estado serán determinantes en elecciones municipales y legislativas donde diferencias relativamente pequeñas pueden definir alcaldías y distritos.

Crecimiento del padrón

En 2024, la lista nominal de Yucatán estuvo integrada por 1 millón 766 mil 72 personas. El padrón y la lista que se utilizarán en 2027 continuarán actualizándose durante los próximos meses.

El calendario federal establece además que los 32 Consejos Locales del INE deberán instalarse el 30 de septiembre y los 300 Consejos Distritales el 30 de noviembre, mientras continúan actividades de organización, capacitación y actualización del registro electoral.

Con el inicio formal del proceso, los partidos entran ahora en la etapa de definición territorial, selección de perfiles y construcción de candidaturas para una elección intermedia que renovará por completo los gobiernos municipales y el Congreso de Yucatán.