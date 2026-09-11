Clima en Campeche hoy 11 de septiembre: Onda tropical mantendrá lluvias durante este viernes

El clima en Campeche continuará bajo condiciones de inestabilidad durante este viernes 11 de septiembre, con probabilidad de lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento, mientras el ambiente se mantendrá caluroso durante buena parte del día.

La actividad atmosférica que afecta al sureste mexicano mantiene a Campeche dentro de una zona con potencial para precipitaciones, escenario que podría generar lluvias de intensidad variable, principalmente durante la tarde y noche.

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De acuerdo con el panorama meteorológico reciente, la Península de Yucatán continuará expuesta a condiciones favorables para el desarrollo de nubes de tormenta. La presencia de humedad y sistemas tropicales contribuirá a mantener el potencial de lluvias en Campeche.

Onda tropical aumentará la posibilidad de lluvias

Uno de los factores que mantiene la atención sobre el tiempo en la región es la aproximación de la onda tropical número 38, sistema que podría recorrer la Península de Yucatán y el sureste mexicano y reforzar las condiciones lluviosas hacia el final del periodo de pronóstico.

El escenario se suma a los efectos de la onda tropical 37, cuya interacción con canales de baja presión, vaguadas y condiciones de inestabilidad atmosférica ha favorecido precipitaciones en distintas regiones del país.

Para Campeche, esto significa que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día: una mañana con periodos de sol y ambiente bochornoso puede dar paso a incremento de nubosidad, lluvia fuerte, actividad eléctrica y rachas de viento.

Calor antes de las tormentas

Aunque las lluvias serán uno de los principales elementos del pronóstico, el calor continuará presente. La combinación de temperaturas elevadas y humedad puede provocar una sensación térmica superior a la temperatura registrada por los termómetros.

Por ello, las autoridades meteorológicas recomiendan mantener precauciones ante la posibilidad de golpes de viento, descargas eléctricas, encharcamientos y reducción de visibilidad durante los periodos de lluvia.

En caso de tormenta, la recomendación para la población es evitar permanecer debajo de árboles, estructuras metálicas o zonas expuestas, además de extremar precauciones al conducir debido a la presencia de pavimento mojado y posibles acumulaciones de agua.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana?

El panorama apunta a que las condiciones lluviosas podrían mantenerse durante los próximos días debido a la actividad tropical sobre el sureste. La aproximación de nuevos sistemas puede modificar la intensidad y distribución de las precipitaciones, por lo que el pronóstico deberá actualizarse conforme avancen las horas.

En Campeche, la población deberá mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, especialmente quienes tengan actividades al aire libre, viajes por carretera o traslados durante las tardes y noches.

Por ahora, el escenario para este viernes combina calor, humedad, nublados y potencial de tormentas, por lo que el paraguas se