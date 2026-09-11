Más de 5 mil personas llegan a Progreso a bordo del Crucero Carnival Breeze

La llegada de ayer de un crucero generó una favorable jornada para prestadores de servicios y comerciantes del puerto de Progreso, pese a la intensa lluvia registrada durante la noche, pues las condiciones mejoraron durante el día y permitieron a los visitantes disfrutar de las playas y atractivos de la costa.

Desde temprana hora arribó a Progreso el Carnival Breeze, procedente de Cozumel, Quintana Roo, con un total de 5 mil 256 personas a bordo, entre ellas 3 mil 898 pasajeros y mil 358 tripulantes. De acuerdo con información de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), la embarcación ingresó al puerto a las 7:34 horas y tenía programado zarpar a las 16:00 con destino a Galveston, Texas.

Durante las horas de estancia, numerosos pasajeros optaron por permanecer en Progreso, principalmente en las inmediaciones del Centro y la zona del malecón, donde aprovecharon para conocer el municipio y disfrutar de la playa y el mar.

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Prestadores de servicios turísticos y comerciantes recibieron a los visitantes con diversas opciones de entretenimiento, entre ellas masajes, paseos en vehículos acuáticos, renta de palapas y sillas, además de alimentos y bebidas, actividades que permitieron generar ingresos durante la jornada.

En materia de seguridad, elementos de la Policía Turística mantuvieron recorridos constantes por las calles y el área del malecón, mientras que personal de rescate de Blue Flag permaneció atento en la zona de playa para responder ante cualquier eventualidad.

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Restauranteros de la zona señalaron que, tras la disminución en las ventas derivada del término de la temporada vacacional de verano, las jornadas de crucero y los fines de semana han representado un importante respaldo para sus negocios. Los empresarios del sector confían en que la actividad comercial mejore durante las próximas semanas con motivo de las fiestas patrias y las celebraciones de los últimos meses del año.

Luego de permanecer varias horas en el puerto, los pasajeros regresaron al Carnival Breeze para continuar con su itinerario. La embarcación zarpó alrededor de las 16:00, con rumbo a Galveston, Texas, conforme a su horario programado.