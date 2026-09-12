Partidos de HOY: los grandes duelos que no te puedes perder este sábado 12 de septiembre

El futbol no da tregua este sábado 12 de septiembre y los aficionados tendrán una jornada repleta de encuentros tanto en México como en las principales ligas internacionales. La Liga MX concentra algunos de los duelos más atractivos del día, mientras que Europa ofrece partidos de la Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.
La actividad comienza desde las primeras horas del día tiempo del centro de México y se extiende hasta la noche, por lo que habrá opciones para seguir futbol prácticamente durante toda la jornada. Estos son los partidos, horarios y canales de transmisión señalados en la cartelera.
Partidos de HOY sábado 12 de septiembre: Liga MX
La jornada del futbol mexicano tendrá tres encuentros que prometen captar la atención de los aficionados.
- Toluca vs Atlas | 17:00 horas | TUDN, Canal 5 y ViX Premium.
- Monterrey vs Tigres | 19:10 horas | ViX Premium, TUDN y Canal 5.
- Cruz Azul vs América | 21:15 horas | ViX Premium, TUDN y Canal 5.
El plato fuerte de la noche será el enfrentamiento entre Cruz Azul y América, programado para las 21:15 horas.
Liga Expansión MX
La segunda categoría del futbol mexicano también tendrá actividad durante la tarde y noche:
- Tlaxcala vs TM Fútbol Club | 16:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 y ESPN 3.
- Venados vs Tepatitlán FC | 17:00 horas | ESPN y Disney+ Premium.
- Mineros de Zacatecas vs Atlético Morelia | 19:00 horas | AYM Sports 5.
- Dorados de Sinaloa vs CD Tapatío | 19:00 horas | ESPN y Disney+ Premium.
Liga MX Femenil
También habrá dos partidos correspondientes a la Liga MX Femenil:
- Chivas Guadalajara Femenino vs Monterrey Femenino | 17:07 horas | Tubi, FOX One y Amazon Prime Video.
- FC Juárez Femenino vs Necaxa Femenino | 19:10 horas | Tubi y FOX One.
Partidos de HOY en LaLiga
En España, la jornada tendrá cuatro encuentros, incluido el partido del Real Madrid:
- Racing Santander vs Alavés | 06:00 horas | SKY Sports.
- Osasuna vs Espanyol | 08:15 horas | SKY Sports.
- Athletic Club vs Elche | 10:30 horas | SKY Sports.
- Real Madrid vs Rayo Vallecano | 13:00 horas | SKY Sports.
Premier League
La liga inglesa tendrá una intensa jornada con siete partidos:
- Liverpool vs Fulham | 08:00 horas | FOX One.
- Chelsea vs Hull City | 08:00 horas | HBO Max, TNT y TNT Sports.
- Aston Villa vs Nottingham Forest | 08:00 horas | FOX One.
- Crystal Palace vs Ipswich Town | 08:00 horas | FOX One y Tubi.
- Bournemouth vs Brentford | 08:00 horas | HBO Max.
- Tottenham vs Everton | 10:30 horas | HBO Max, TNT y TNT Sports.
- Sunderland vs Arsenal | 13:00 horas | FOX One y FOX.
Serie A de Italia
En Italia también habrá tres partidos:
- Genoa vs Frosinone | 07:00 horas | Disney+ Premium y ESPN.
- Lazio vs AC Milan | 10:00 horas | Disney+ Premium y ESPN.
- Atalanta vs Cagliari | 12:45 horas | Disney+ Premium y ESPN 2.
Bundesliga y Ligue 1
La actividad europea se completa con varios encuentros en Alemania y Francia. En la Bundesliga destacan Borussia Dortmund vs Paderborn 07, además de Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt, Augsburg vs Bayer Leverkusen, Hoffenheim vs Stuttgart, Freiburg vs Borussia Mönchengladbach y Köln vs Werder Bremen.
En Francia se disputarán cinco encuentros, entre ellos Strasbourg Alsace vs AS Monaco, Lorient vs Toulouse, Auxerre vs Nice, Le Havre AC vs Angers y Paris FC vs O. Lyonnais.
Más futbol internacional este sábado
La cartelera también contempla encuentros de la Eredivisie, MLS, Liga 1 de Perú, Primera División Argentina, Liga portuguesa, Saudi Pro League, Serie A de Brasil, Superliga de Grecia y Superliga de Turquía.
Entre los partidos que destacan aparecen Inter Miami CF vs Nashville SC, Alianza Lima vs Universitario, Atlético Tucumán vs River Plate, Khaleej FC vs Al Nassr y Palmeiras vs São Paulo.
Así, el sábado 12 de septiembre ofrece una amplia cartelera para los aficionados al futbol, con encuentros desde las primeras horas de la mañana y partidos que se extenderán hasta la noche.