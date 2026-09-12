Claudia Sheinbaum presenta “Honestidad y Resultados” desde Mérida: sigue la transmisión EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará este sábado 12 de septiembre en Mérida, Yucatán, como parte de la gira nacional “Honestidad y Resultados”, mediante la cual presenta un balance de las acciones realizadas durante los primeros dos años de su administración.

La presentación se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde la Presidenta dará a conocer los principales resultados de su Gobierno y los proyectos federales que se han desarrollado en el estado, incluyendo obras que ya fueron concluidas y otras que continúan en proceso.

El encuentro también contará con la presencia del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, además de representantes de los gobiernos federal y estatal.

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¿A qué hora y dónde presentará Claudia Sheinbaum “Honestidad y Resultados” en Mérida?

La presentación de Claudia Sheinbaum en Mérida está programada para las 10:00 de la mañana de este sábado 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, ubicado en la colonia Revolución, al norte de la capital yucateca.

Durante el evento, la Presidenta ofrecerá un balance de los trabajos realizados durante los primeros dos años de su administración y destacará las acciones federales que han tenido impacto en Yucatán.

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Entre los temas que se abordarán se encuentran las obras de infraestructura, proyectos estratégicos y programas impulsados por el Gobierno de México, así como las acciones que actualmente se encuentran en ejecución en el estado.

Sigue EN VIVO la presentación de Claudia Sheinbaum desde Mérida

La presentación de “Honestidad y Resultados” desde Mérida podrá seguirse mediante las plataformas oficiales del Gobierno de México y las redes sociales de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La transmisión permitirá conocer en tiempo real el mensaje que ofrecerá la Presidenta desde el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, así como los anuncios relacionados con los proyectos y resultados de su administración en Yucatán.

La visita de Sheinbaum a Mérida forma parte de la gira nacional con la que la Presidenta recorre distintos estados para presentar los resultados de los primeros dos años de su Gobierno.