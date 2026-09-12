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Campeche / Sucesos

¡Tremendo susto! Camioneta casi vuelca tras estallar un neumático cerca de Seybaplaya

Una camioneta Nissan sufrió un accidente al reventar un neumático en la autopista Champotón Campeche, a la altura de Seybaplaya. No se reportaron lesionados; solo daños materiales.

Por Redacción Por Esto!

12 de sept de 2026

1 min

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Una camioneta Nissan de redilas sufrió un accidente carretero.
Una camioneta Nissan de redilas sufrió un accidente carretero. / Especial

Una camioneta Nissan de redilas, con placas DA 3728 G del estado de Campeche, sufrió un accidente luego de que uno de los neumáticos estallara mientras venía en rodamiento por la autopista Champotón Campeche.

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El hecho ocurrió la mañana de este sábado, pasando la caseta de cobro, a la altura de Seybaplaya.

Afortunadamente, tras el incidente no hubo reportes de personas lesionadas, solo daños materiales y el tremendo susto ante una posible volcadura.

El hecho generó una fuerte movilización del personal de emergencias perteneciente a Capufe.

Por su parte, elementos de la Guardia Nacional, GN, se dieron a la tarea de abanderar la zona y verificar el reporte.

JGH

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