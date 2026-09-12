Aduanas decomisa 10.69 kilos de metanfetamina en el Aeropuerto de Toluca; iba oculta en jugo de limón

Un cargamento con 10.69 kilogramos de presunta metanfetamina fue asegurado en la zona aduanera del Aeropuerto Internacional de Toluca, luego de una revisión realizada por personal especializado de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la sustancia tenía como procedencia Morelia, Michoacán, y fue localizada como parte de los procedimientos de inspección aplicados en las instalaciones aeroportuarias.

Durante la revisión, los agentes encontraron 20 bolsas de plástico con un líquido amarillento, cuyo contenido presentaba características compatibles con presunto clorhidrato de metanfetamina.

La sustancia quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su procedencia, destino y posibles responsables.

Así intentaron ocultar el cargamento

Información atribuida a medios nacionales y a fuentes relacionadas con el decomiso señala que la droga habría sido disfrazada dentro de empaques utilizados para transportar jugo de limón, con el propósito de evitar que fuera identificada durante los controles.

Hasta el momento no se ha informado la marca de los productos utilizados para ocultar la sustancia ni se han dado a conocer detalles sobre personas detenidas en relación con este aseguramiento.

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La detección fue posible mediante los mecanismos de gestión de riesgos, análisis estratégico y vigilancia aduanera que se aplican en los puntos de entrada y salida del país.

Aduanas refuerza revisiones contra operaciones ilícitas

La Agencia Nacional de Aduanas señaló que este tipo de procedimientos también permite identificar inconsistencias en documentación y operaciones comerciales que requieren una inspección especializada.

Las labores se desarrollaron de manera coordinada con elementos de la Guardia Nacional, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior.

Según las autoridades, el aseguramiento contribuye a mejorar la trazabilidad de mercancías, la validación de perfiles comerciales y el seguimiento de operaciones consideradas de riesgo.

🛃Personal de la #ANAM, en coordinación con la @GN_MEXICO_ y la @SSPCMexico, identificó en la Aduana de Toluca 20 piezas de bolsas de plástico que ocultaban un líquido amarillento.

🔹Tras las revisiones documentales y operativas, se detectó presunto clorhidrato de metanfetamina,… pic.twitter.com/3f1QATm6PE — Aduanas de México (@AduanasMx) September 11, 2026

Aunque el Aeropuerto Internacional de Toluca no figura entre los principales puntos asociados al tráfico de drogas, las instalaciones aduaneras han registrado otros aseguramientos, particularmente mediante operaciones de empresas de mensajería.

El decomiso ocurre además en un contexto en el que el Gobierno federal ha reforzado los controles en las aduanas del país para combatir distintas modalidades del crimen organizado y el contrabando, entre ellas el llamado huachicol fiscal.

IO