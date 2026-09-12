Trump advierte sobre posible guerra entre Reino Unido y Argentina por las Malvinas: “Sería un desastre”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que un eventual enfrentamiento entre Reino Unido y Argentina por las islas Malvinas representaría un escenario de alto riesgo, aunque aseguró que podría intervenir si ambos países solicitan su ayuda.

Tras reunirse en Dublín con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, el mandatario estadounidense fue cuestionado sobre el aumento de las tensiones entre Londres y Buenos Aires en torno al archipiélago del Atlántico Sur.

Trump calificó la posibilidad de un nuevo conflicto como un “desastre potencial” y sostuvo que, en caso de que las partes recurrieran a él, tendría la capacidad de buscar una solución.

El presidente estadounidense también hizo referencia al antecedente de 1982, cuando Argentina y Reino Unido protagonizaron una guerra por el control de las islas. El conflicto dejó cientos de muertos y terminó con la permanencia del territorio bajo administración británica.

Argentina aumenta la presión sobre las islas Malvinas

Las declaraciones de Trump ocurren en un momento de renovada tensión diplomática. El Gobierno argentino ha intensificado sus acciones contra empresas británicas que desarrollan actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

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Argentina sostiene desde hace décadas un reclamo de soberanía sobre el archipiélago, mientras que el Reino Unido mantiene el control del territorio y defiende el derecho de sus habitantes a decidir su futuro.

En las últimas semanas, Trump también había señalado que Washington analizaba su postura respecto a las Malvinas, declaración que fue recibida con atención por el Gobierno de Javier Milei.

Reino Unido busca reducir la tensión con Buenos Aires

Desde Londres, la respuesta ha sido más moderada. Las autoridades británicas han expresado su intención de conservar una relación constructiva con Argentina, aunque mantienen que la soberanía de las islas no está abierta a negociación.

#MundoDCA | Trump: Un conflicto entre Reino Unido y Argentina por las Malvinas sería un «desastre potencial»



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que un conflicto entre el Reino Unido y Argentina por las islas Malvinas (‘Falkland Islands’) sería un… pic.twitter.com/SRliRadYtV — Diario de Centro América (@DiariodeCA) September 12, 2026

La posición británica también se apoya en el referéndum celebrado en 2013, cuando el 99.8 % de los habitantes de las Malvinas votó a favor de continuar como territorio británico de ultramar.

El nuevo intercambio de declaraciones coloca nuevamente al archipiélago en el centro de la agenda internacional y revive el debate sobre una disputa territorial que permanece sin resolverse desde hace décadas.

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