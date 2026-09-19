No se guardan nada en el Clásico Nacional: Chivas lo ganaba, América tuvo que ayudarse de una chilena maestra

"Así se juegan los Clásicos". La frase más trillada en el fútbol se cumplió esta noche en el Estadio Azteca. Y es que las Chivas de Guadalajara llegaron a la CDMX con convicción y lo demostraron en el primer tiempo al irse al descanso con un 0-2 a favor, goles de Bryan González al 32' y autogol de Miguel Vázquez al 45'.

Pero para la parte complementaria los pupilos de Jorge Almada, que se quedó a nada de estar en la silla de los condenados, reaccionaron a la altura y apretaron el ritmo de juego. Tanto que tuvieron que ayudarse de lo divino para regresar al juego. Miguel Borja no desperdició el centro de Brian Rodríguez y nos regaló la postal de la jornada 9. Al minuto 71 se elevó y con una perfecta definición mandó el esférico al fondo de las redes.

¡G O L A Z O, pero que G O L A Z O! 🔥🤯



Para ver una y un millón de veces más. ¿¡Qué hiciste Borja!?#LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J9 #ElClásicoDeMéxico #AMECHI pic.twitter.com/4IWSnzy2Ju — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 20, 2026

Todos se agarraron la cabeza, hasta los rivales, al presenciar tal obra. Pero por si fuera poco, tres minutos después, al 74', el mismo Miguel Borja empató el marcador 2-2 y parecía que los de Guadalajara se iban a arrepentir de haberse tirado a la defensiva.

Los minutos restantes fueron de un va y ven pero ya no lograron conectarse para hacer la diferencia. Al final se tuvieron que ir con el empate, pero que para los visitantes les deja un sabor amargo, no así a las Águilas que lograron rescatar el honor y la cabeza de su entrenador.

Con el empate, ambos bajan una posición en la Tabla General: Chivas queda en segundo lugar con 18 unidades, y América en tercero con 17; los más beneficiados de la igualada es Toluca que amanecerá en la cima.