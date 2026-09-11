Localizan a elemento de la Guardia Nacional 'Levantado'

José Luis Islas Suárez, elemento de la Guardia Nacional adscrito a la Aduana Chactemal, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 10 de septiembre en la comunidad de Subteniente López, fue localizado con vida, de acuerdo con información difundida por la Fiscalía General del Estado.

La localización del agente pone fin al operativo de búsqueda desplegado por corporaciones de seguridad federal y estatal luego de que se reportara su desaparición en esa comunidad fronteriza del municipio de Othón P. Blanco.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía, Islas Suárez, de 30 años de edad, nacionalidad mexicana y tez blanca, fue reportado como desaparecido el 10 de septiembre en la localidad de Subteniente López.

La ficha, que posteriormente fue actualizada con la leyenda “LOCALIZADO”, confirma que la búsqueda concluyó favorablemente.

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La desaparición del agente había generado un despliegue de seguridad en los alrededores de Subteniente López y caminos de la ribera del Río Hondo, mientras las autoridades realizaban las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se perdió contacto con él.

Con su localización, las autoridades podrán continuar con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos relacionados con su desaparición.

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