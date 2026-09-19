Mujer embarazada resulta lesionada tras choque de taxi; presunto responsable huye y abandona vehículo

Una mujer embarazada tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica, luego de verse involucrada en un accidente vehicular registrado la noche de este sábado en el fraccionamiento Puente de la Unidad, donde el taxi en el que viajaba como pasajera fue impactado por un automóvil cuyo conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El percance ocurrió sobre la avenida Boquerón del Palmar, en su cruce con la calle Tulipán, cuando circulaba un taxi Nissan Versa, color blanco con rojo, marcado con el número económico 2544 y placas A-449-BEE del estado de Campeche, afiliado al sindicato de taxistas.

De acuerdo con los primeros reportes, en determinado momento el conductor de un automóvil Volkswagen Pointer, color rojo, con pintura deteriorada y placas DJJ-700-C del estado de Campeche, habría impactado al vehículo de alquiler.

Tras el choque, el conductor del Pointer presuntamente emprendió la huida sobre la calle Tulipán y posteriormente tomó la calle Clavel en sentido contrario.

Durante su escape, habría colisionado contra dos camionetas que se encontraban estacionadas, propiedad de vecinos de la zona.

Después de ocasionar los daños, el presunto responsable habría continuado hasta un domicilio ubicado en las inmediaciones del lugar, donde dejó abandonado el automóvil y se introdujo a la vivienda.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos; sin embargo, no fue posible detener al conductor, debido a que presuntamente ingresó a su domicilio.

Mientras tanto, la pasajera que viajaba en el taxi, quien se encontraba embarazada, fue valorada en el lugar por paramédicos del grupo ACSES, quienes posteriormente determinaron su traslado a un hospital para recibir atención médica y descartar mayores afectaciones derivadas del impacto.

El Volkswagen Pointer señalado como presunto responsable quedó asegurado y fue puesto a disposición de la Fiscalía, instancia ante la cual los propietarios de los vehículos afectados deberán presentar las denuncias correspondientes para que se realicen las investigaciones y se determine la responsabilidad legal por los daños ocasionados.

Las autoridades serán las encargadas de esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.