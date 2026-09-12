Ataque armado en Cancún: Ejecutan a hombre frente a sus familiares en la supermanzana 92

Ataque a balazos se registró en las inmediaciones de la supermanzana 92, manzana 23, luego de que un presunto sicario arribara hasta donde se encontraba un sujeto en compañía de sus familiares y en repetidas ocasiones accionara un arma de fuego en su contra.

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Al observar la agresión, familiares y vecinos de los alrededores dieron aviso a la línea de emergencias 911 solicitando la presencia de paramédicos y elementos policiacos en la zona.

Primeros respondientes fueron elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron con el acordonamiento hasta el arribo de paramédicos, quienes luego de brindarle la atención prehospitalaria al lesionado confirmaron que este ya no contaba con signos vitales.