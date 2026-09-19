Hombre resulta herido de bala en la mano tras accidente con rifle en Nicolás Bravo

Un hombre de 44 años identificado como Adolfo M. N. resultó lesionado de un dedo de la mano derecha, al accionarse de manera accidental el rifle calibre .22 que portaba mientras realizaba labores en su parcela, ubicada en este poblado del municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con el reporte médico, el hombre ingresó al mediodía de sábado al Hospital IMSS-Bienestar de la localidad, presentando una lesión por arma de fuego en el dedo meñique de la mano derecha, con una posible fractura en la falange proximal.

El propio lesionado relató al personal médico que se encontraba en su parcela, donde tiene sembrado maíz, con el propósito de espantar tejones y pájaros que han estado dañando su cultivo, para lo cual acostumbra utilizar un rifle de un tiro, calibre .22.

Explicó que, al llegar al terreno, se dedicó primero a limpiar su milpa, por lo que dejó el rifle recargado mientras realizaba esta labor.

Momentos después, al percatarse de la presencia de varios tejones, se dirigió al punto donde había dejado el arma y la tomó por el cañón para retomar su vigilancia; sin embargo, debido a la maleza acumulada en la zona, el arma se trabó con un bejuco, lo que provocó que se accionara de manera accidental.

El disparo impactó directamente en el dedo meñique de su mano derecha, por lo que el hombre interrumpió de inmediato sus actividades en la parcela y se trasladó por cuenta propia hasta el Hospital IMSS-Bienestar de Nicolás Bravo para recibir atención médica.

Personal del nosocomio confirmó que la herida, aunque con posible fractura en la falange, no representa riesgo para la vida del paciente, quien permanece bajo valoración médica para determinar el tratamiento correspondiente a la lesión ocasionada por el proyectil.