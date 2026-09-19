“Los trabajadores mexicanos sostienen la economía de México y también buena parte de la economía de nuestro país vecino”, Claudia Sheinbaum

Desde Tijuana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en Baja California un millón 117 mil personas son derechohabientes de los Programas para el Bienestar, y aprovechando su paso por la ciudad fronteriza, recordó que México es grandioso por su pueblo fraterno y trabajador.

“Nunca hay que olvidar, estemos en la frontera norte, en la frontera sur, en el centro, en cualquier lugar de nuestra patria que México es grandioso, es maravilloso y es principalmente por el pueblo de México, fraterno y trabajador.

Siempre lo digo: los trabajadores mexicanos sostienen la economía de México y también buena parte de la economía de nuestro país vecino porque somos trabajadores, honestos, eso es lo que es el pueblo de México”, afirmó desde el Reloj Monumental.

La mandataria detalló que en la entidad 392 mil 517 personas mayores de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores, 90 mil 285 la Pensión para Personas con Discapacidad, 116 mil 710 la beca Benito Juárez para preparatoria, 151 mil 75 la beca Rita Cetina para secundaria, 210 mil 815 la beca Rita Cetina para útiles y uniformes en primaria; además de las y los beneficiarios de programas nuevos como Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa.

En obra pública, anunció que la próxima semana iniciará la construcción de la Desaladora en Playas de Rosarito que abastecerá de agua a Tijuana y Rosarito.

Asimismo, destacó la inauguración del Viaducto Elevado de Tijuana, la construcción de seis Caminos Artesanales, el saneamiento del Río Tijuana, la regulación de los Distritos de Riego del Río Colorado; la meta de 80 mil Viviendas para el Bienestar, la regulación de tierra y reducción de créditos impagables en beneficio de 240 mil familias.

En infraestructura educativa dio a conocer la construcción de tres nuevas preparatorias, nueve ampliaciones, dos nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y la inauguración de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC); en salud, los nuevos Hospitales Generales de Tijuana y Ensenada, la nueva Unidad Médica Familiar (UMF) en Rosarito, la ampliación del Hospital General de San Quintín del IMSS Bienestar y de la Clínica Hospital de Ensenada del ISSSTE, el Hospital Básico Comunitario del IMSS Bienestar en San Felipe, la sustitución de la UMF del IMSS en Mexicali y anunció la construcción de 197 nuevos consultorios médicos con farmacia del IMSS Bienestar.

Resaltó el Plan de Justicia de San Quintín como una deuda histórica en Baja California, que incluye electrificación y nuevas viviendas para jornaleros agrícolas; la construcción de 12 Centros LIBRE para las mujeres, cuatro Centros Comunitarios “México Imparable” y el programa Jóvenes Unen al Barrio para atender las causas como uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, agradeció a la Presidenta por los programas y obras destinados a la entidad, particularmente la Desaladora que va a resolver el problema de agua potable y el Viaducto Elevado de Tijuana que significa más tiempo para vivir para las familias de la ciudad.