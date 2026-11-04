Muere María Alicia Delgado; actriz de ‘Amorcito corazón’ a los 77 años

La industria del espectáculo en México se viste de luto después de que se confirmará el sensible fallecimiento de la primera actriz, comediante y locutora María Alicia Delgado, ocurrido este miércoles 4 de noviembre de 2026 a la edad de 77 años; la noticia fue dada por medios de comunicación.

¿Quién era María Alicia Delgado; primera actriz, comediante y locutora?

Con una extensa y destacada trayectoria en la televisión y el teatro, María Alicia Delgado es ampliamente recordada por sus entrañables participaciones en producciones de Televisa. Entre sus trabajos más célebres destacan telenovelas como ‘Amorcito corazón’, así como inolvidables programas de comedia, entre ellos ‘Cero en conducta’.

Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial por parte de sus familiares o de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) sobre dónde y cómo se le rendirán los honores correspondientes a la actriz que logró una gran trayectoria dentro de la industria de espectáculos.

Murió la primera actriz María Alicia Delgado a los 77 años TelevisaUnivision confirmó esta tarde el fallecimiento de la artista y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos. Descanse en paz. 📷 @TvsEspectaculos https://t.co/EcV5dv8Pbj — Azucena Uresti (@azucenau) November 4, 2026

Hasta el momento de emitirse los primeros reportes sobre su deceso, la familia y allegados a la actriz no han hecho pública la causa exacta de su fallecimiento. Compañeros del gremio actoral y seguidores continúan expresando sus muestras de cariño y reconocimiento a su importante legado artístico.

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