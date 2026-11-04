Vecinos de la colonia Chiapas Siglo XXI de Cancún piden a las autoridades detener la violencia para despojarlos

Un grupo de habitantes de la colonia Chiapas Siglo XXI se reunió con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como parte del acuerdo de instalar mesas de trabajo en el Palacio Municipal, luego de la manifestación que realizaron la semana pasada, por la violencia que está ejerciendo un grupo de ejidatarios de Bonfil para despojarlos de sus terrenos.

Los inconformes pidieron frenar las amenazas de muerte y de incendiar sus viviendas como parte de una campaña de terror que mantienen varios ejidatarios, entre estos fueron señalados Serapio “N” y Mario “N”, quienes se encuentran en una planilla que está buscando la dirigencia de la Comisaria Ejidal en próximas elecciones.

Una de las habitantes afectadas, Nury Hernández, quien participó en la comitiva de vecinos que sostuvo la reunión este miércoles en las oficinas del Palacio Municipal, mencionó que estuvieron presentes representantes de la FGE y de Derechos Humanos, para conocer las problemáticas.

Dijo que uno de los acuerdos por parte de la Fiscalía fue la revisión de 56 denuncias que han sido presentadas en torno al conflicto por la posesión de los terrenos que ocupan desde hace varios años.

Nury Hernández detalló que 50 de las denuncias han sido presentadas por los habitantes en contra de los ejidatarios y en contra de los supuestos integrantes de un grupo de choque, porque han recibido múltiples amenazas, tanto de muerte como de sacarlos a golpes y de incendiar sus viviendas.

En tanto, las otras seis denuncias corresponden a las presentadas por los ejidatarios, porque señalan que sus terrenos fueron supuestamente invadidos.

Noticia Destacada Cae presunto líder criminal relacionado con un homicidio y ataque a policías en avenida Huayacán de Cancún

Dos de los ejidatarios señalados de orquestar la campaña para despojarlos de sus terrenos fueron identificados como Serapio “N” y Mario “N”, quienes actualmente pertenecen a la planilla roja en el proceso de elecciones para ocupar la dirigencia del Ejido Alfredo V. Bonfil.

En este caso, Nury Hernández reveló que los dos señalados fueron quienes les vendieron hace años esos terrenos y ahora quieren tomar la dirigencia de la comisaria ejidal, para causarles más problemas, porque no quieren que se concrete el proceso de regularización de los terrenos.

“Si nos movemos o buscamos ayuda, es porque queremos la legalidad sobre nuestros terrenos, estamos asentados en tierras de uso común, que, si bien dice la ley, que no las deben de vender, nos las están vendiendo, queremos legalidad y certeza”, explicó.

Mencionó que los agresores contratados por los ejidatarios han estado difundiendo sus nombres en redes sociales para obligarlos a dejar sus terrenos, con lo que buscan a apoderarse de los predios para revenderlos.

En esta ocasión, más de 40 habitantes de la colonia Chiapas Siglo XXI se reunieron en el exterior del Palacio Municipal, mientras una comitiva sostenía el encuentro con las autoridades al mediodía de este miércoles.

Esta reunión fue realizada como resultado de la manifestación que realizaron el viernes pasado, cuando pidieron la intervención de las autoridades, por la presión que están sufriendo para ser despojados de sus terrenos.