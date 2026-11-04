Detienen al hermano de César Duarte por posesión de drogas y portación de armas exclusivas

Alejandro Duarte Jáquez, hermano mayor del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido en flagrancia en el municipio de Hidalgo del Parral por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

¿Dónde fue detenido el hermano de César Duarte?

Sobre los detalles de la captura, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detalló los pormenores al señalar que ocurrió en la calle República de Haití, en la colonia Américas, mientras el implicado conducía una camioneta Toyota FJ Cruiser de color azul.

Y es que las autoridades le confiscaron: 3 envoltorios de plástico con porciones de polvo blanco con características de la cocaína, 1 cajetilla con 11 cigarrillos de marihuana y uno ya consumido.

También 11 cartuchos útiles calibre .45 mm, catalogados como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 4 mil 500 pesos mexicanos y 13 dólares en efectivo, además de un teléfono celular.