Difunden video de una aparatosa carambola en la carretera Mérida-Progreso que dejó cinco lesionados

Una carambola en la carretera Mérida-Progreso quedó registrada en una cámara de video instalada en un automóvil particular. La grabación, correspondiente al accidente ocurrido el miércoles, comenzó a circular en redes sociales y muestra los momentos de tensión que se vivieron durante el percance.

El accidente dejó cinco personas lesionadas, de las cuales dos tuvieron que ser trasladadas a un hospital de Mérida para recibir atención médica debido a la gravedad de sus heridas, de acuerdo con los reportes disponibles.

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En las imágenes se observan los daños ocasionados por los impactos sucesivos entre las unidades. Entre los vehículos involucrados se encuentra una camioneta de lujo tipo Hummer, además de varios automóviles compactos que terminaron con la carrocería y los frentes severamente dañados.

La fuerza de la colisión también dejó a una de las unidades con afectaciones importantes en uno de sus costados y sin una llanta, lo que evidencia la magnitud del accidente.

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El percance ocasionó complicaciones en la circulación sobre esta vía, con largas filas de vehículos que se extendieron durante varios kilómetros en dirección a la salida norte de Mérida. Las causas de la carambola deberán ser determinadas por las autoridades, mientras el video continúa generando comentarios entre los usuarios de redes sociales.