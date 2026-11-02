Detienen a hombre por presunta posesión de metanfetamina y agresión a policías en Motul

Un hombre identificado como Jesús de la Cruz C.D. fue detenido luego de presuntamente agredir físicamente a elementos policiacos que intervinieron para controlar una situación de alteración del orden público en la carretera estatal Motul-Suma de Hidalgo.

De acuerdo con la causa penal 648/2026, los hechos ocurrieron cuando el sujeto se encontraba alterando el orden sobre dicha vía, por lo que agentes policiacos acudieron para intervenir. Sin embargo, durante la actuación, el individuo habría agredido físicamente a los uniformados, quienes tuvieron que someterlo.

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Tras ser retenido, los policías realizaron una inspección y encontraron entre sus pertenencias varias bolsitas con una sustancia granulada de apariencia cristalina, que posteriormente fue identificada como metanfetamina.

Por estos hechos, el hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, acusado de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, por posesión de metanfetamina, así como ataques peligrosos contra servidor público.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) lo presentó ante la Juez Segundo de Control del Primer Distrito, donde formuló la imputación y solicitó su vinculación a proceso. No obstante, el acusado se acogió a su derecho constitucional, por lo que la audiencia fue suspendida y su situación jurídica será definida en una fecha próxima.

Mientras tanto, se le impusieron medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del Estado sin autorización judicial, vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y firma periódica ante dicha autoridad.