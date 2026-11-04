Yeraldine Bonilla presenta su renuncia a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa.

Este miércoles 4 de noviembre de 2026, Yeraldine Bonilla Valverde presentó formalmente su renuncia a la titularidad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. La funcionaria hizo pública su decisión a través de un mensaje difundido en sus canales de redes sociales.

En el comunicado, Bonilla Valverde expresó su agradecimiento hacia el mandatario estatal por la confianza otorgada para desempeñar la responsabilidad del despacho de la gobernabilidad interna. En su mensaje, destacó que su actuar en la función pública siempre estuvo guiado por la congruencia, entrega al servicio del estado y la convicción política.

Previo a asumir de forma definitiva la titularidad de la Secretaría General de Gobierno, Yeraldine Bonilla había tenido una destacada participación en el gabinete estatal, habiendo fungido anteriormente como gobernadora suplente durante los períodos de licencia del gobernador titular.

Hasta el momento de la publicación del comunicado, las autoridades del Ejecutivo Estatal no han anunciado formalmente a la persona que asumirá el cargo en relevo de la Secretaría General.

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