México impulsa acuerdos sobre inteligencia artificial, educación y desastres en Cumbre Iberoamericana 2026

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, reiteró el compromiso de México con la cooperación internacional y destacó los acuerdos alcanzados en materia de educación, prevención de desastres, sistemas de cuidados e inteligencia artificial, durante la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid, España.

Este miércoles 4 de noviembre, el canciller mexicano participó en la Reunión Plenaria de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos, donde defendió la importancia del diálogo entre países, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Velasco consideró que los consensos alcanzados demuestran la capacidad de los gobiernos para establecer compromisos, pese a sus diferencias políticas.

¿Qué acuerdos destacó México en la Cumbre Iberoamericana 2026?

Durante su intervención, el titular de la SRE resaltó el consenso en torno a una declaración conjunta y cuatro instrumentos de cooperación relacionados con educación, prevención de desastres, sistemas de cuidados e inteligencia artificial.

“El consenso en torno a la Declaración y a los cuatro instrumentos sobre educación, prevención de desastres, sistemas de cuidados e inteligencia artificial demuestra nuestra capacidad de construir acuerdos más allá de nuestras diferencias”, expresó.

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Velasco sostuvo que la cooperación entre países debe traducirse en resultados para la población y no limitarse a compromisos diplomáticos.

¿Cuál es la postura de México ante la Cumbre Iberoamericana?

El canciller explicó que la participación mexicana se fundamenta en la solidaridad, la defensa de los derechos humanos, el respeto al derecho internacional y la búsqueda del bienestar social.

Asimismo, subrayó que los resultados de los acuerdos internacionales deben evaluarse por los beneficios que generan en la vida de las personas.

“Para México la cooperación iberoamericana es uno de los grandes valores de esta comunidad”, afirmó.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) participó en la Reunión Plenaria de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos, en Madrid, para reiterar el compromiso de México con la Cumbre Iberoamericana, fundada en la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, el apego al derecho internacional y la búsqueda del bienestar de nuestros pueblos. "El consenso en torno a la Declaración y a los cuatro instrumentos sobre educación, prevención de desastres, sistemas de cuidados e inteligencia artificial demuestra nuestra capacidad de construir acuerdos más allá de nuestras diferencias [...] Los acuerdos de esta conferencia valen por lo que cambian en la vida de las personas. Para México la cooperación iberoamericana es uno de los grandes valores de esta comunidad”, destacó Velasco durante su participación. 🇲🇽🌎 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 4, 2026

Roberto Velasco encabeza la delegación mexicana en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la cumbre, programada para los días 4 y 5 de noviembre.

La reunión reúne a representantes de los países iberoamericanos para abordar prioridades comunes y fortalecer los mecanismos de colaboración regional.

IO