¡Masacre en Mayatecún II! Sujetos armados rafaguean bar clandestino en Champotón; reportan cinco muertos y dos lesionados

Reportan un ataque armado en la localidad de Mayatecún II, municipio de Champotón, con un reporte preliminar de al menos cinco personas fallecidas y dos lesionadas.

Según la última información recabada, el violento hecho se registró la tarde de este domingo, alrededor de las 16:20 horas, en las afueras de un bar clandestino ubicado en la localidad antes referida.

De acuerdo con los reportes, dos personas del sexo masculino a bordo de una motocicleta llegaron al sitio y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar hacia las personas que se encontraban en el lugar.

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Tras la agresión se reportó que cinco personas perdieron la vida, mientras que dos terminaron lesionados tras los impactos con arma de fuego.

Los lesionados fueron identificados como Esby Juan López, quien presentó una herida en pierna derecha, y Pedro Juna López con un impacto de bala a la altura de mandíbula.

Ambos llegaron al nosocomio local a bordo de una camioneta particular, una Nissan NP300 color blanca, con placas CU-7174-A del Estado de Campeche.