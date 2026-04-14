Concierto 31 Minutos en vivo y gratis desde el Zócalo de la Ciudad de México hoy 30 de abril

Grandes sorpresas y un evento inimaginable sorprende a la Ciudad de México, 31 Minutos ofrece un concierto gratuito en el Zócalo, hoy 30 de abril Día del Niño.

El concierto gratuito será parte de la celebración del Día del Niño y la Niña, todo ha sido planeado para que toda la familia pueda disfrutar de 31 Minutos. El acceso se va a permitir desde las 19:00 horas a la Plaza de la Constitución, el cual va a ser totalmente gratis.

Se sabe que se contará con la presencia de los famosos personajes Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana, quienes van a presentar parte de su noticiero, pero que en los intermedios van a cantar sus famosos temas “Mi muñeca me habló” y “Bailan sin César”.

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La información y todos los detalles para poder entrar al evento, fueron confirmados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, quien emitió un comunicado en sus redes sociales.

✨ ¡Gran cierre para celebrar a las infancias!



Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶



Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026

“¡Gran cierre para celebrar a las infancias! Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México. Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra historia. Recuerda: todos nuestros conciertos cuentan con un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida.”

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