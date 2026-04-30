Congreso de Campeche clausura Segundo Período Legislativo y alista nuevas sesiones

A través de la Quinta Sesión de la Diputación Permanente, el Congreso del Estado de Campeche dio por clausurado el Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, concluyendo así con los diversos trabajos realizados en los primeros cuatro meses del año que dieron seguimiento a los asuntos legislativos de la entidad.

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La Sesión fue convocada por la tarde de este jueves 30 de abril por el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, el diputado Antonio Jiménez, misma donde se llevó a cabo el cierre definitivo del Segundo Período legislativo y, a su vez, marcando el inicio de preparación para retomar las actividades en el Pleno a partir de este viernes primero de mayo en el Salón de Sesiones con la apertura del Tercer Período Ordinario.

Asimismo, dado que previamente se llevó a cabo la elección de la planilla para la conformación de la Mesa Directiva para el Tercer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 65 Legislatura, la diputada Maricela Flores Moo quedó seleccionada como la presidenta a cargo desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio.

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JGH