Solicitan Ficha Roja de Interpol para la suegra de la exreina de belleza Carolina Flores

Desde hace varios días, han salido varias versiones sobre el fallecimiento de Carolina Flores Gómez, quien fuera exreina de belleza. Además, tras el video que se difundió en redes sociales, donde se observa que la presunta responsable es su suegra, Erika María Guadalupe ’N’.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal, la emisión de una ficha roja de Interpol contra Erika María Guadalupe ’N’, señalada como la principal sospechosa del feminicidio.

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Cabe mencionar que esta petición fue solicitada con el objetivo de solicitar la búsqueda y localización de la mujer.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Recordemos que, los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril en un departamento, localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Las primeras investigaciones revelaron que Erika María Guadalupe es la principal sospechosa del feminicidio de la joven Carolina Flores Gómez, de 27 años, quien habría perdido la vida por impactos de bala de un calibre 9 milímetros.

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Por su parte, la abogada Guadalupe Martínez, quien acudió al matutino de ‘Hoy’ detalló que Erika María Guadalupe ‘N’, podría enfrentar una condena que va de 35 a 70 años de prisión.

En caso de confirmarse la implicación del hijo Alejandro ‘N’, la sanción podría aumentar, siendo la pena mínima de hasta 46 años y la máxima de 92 años.

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