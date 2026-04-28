Síguenos

Última hora

Campeche

Clima en Campeche 29 de abril: Temperaturas extremas continuarán por onda de calor

Entretenimiento

Solicitan Ficha Roja de Interpol para la suegra de la exreina de belleza Carolina Flores

La joven perdió la vida, luego de varios impactos de bala en su departamento de la Ciudad de México.

Por Redacción Por Esto!

28 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Solicitan Ficha Roja de Interpol para la suegra de la exreina de belleza Carolina Flores
Solicitan Ficha Roja de Interpol para la suegra de la exreina de belleza Carolina Flores / X/@TheOfficerTatum

Desde hace varios días, han salido varias versiones sobre el fallecimiento de Carolina Flores Gómez, quien fuera exreina de belleza. Además, tras el video que se difundió en redes sociales, donde se observa que la presunta responsable es su suegra, Erika María Guadalupe ’N’.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal, la emisión de una ficha roja de Interpol contra Erika María Guadalupe ’N’, señalada como la principal sospechosa del feminicidio.

Emma Coronel

Noticia Destacada

Emma Coronel revela cómo conoció a El Chapo Guzmán y se enamoró

Cabe mencionar que esta petición fue solicitada con el objetivo de solicitar la búsqueda y localización de la mujer.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Recordemos que, los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril en un departamento, localizado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Las primeras investigaciones revelaron que Erika María Guadalupe es la principal sospechosa del feminicidio de la joven Carolina Flores Gómez, de 27 años, quien habría perdido la vida por impactos de bala de un calibre 9 milímetros.

Fátima Bosch responde a las críticas de Lupita Jones.

Noticia Destacada

Fátima Bosch responde a las críticas de Lupita Jones: “Jamás voy a usar mi voz para demeritar a otra mujer”

Por su parte, la abogada Guadalupe Martínez, quien acudió al matutino de ‘Hoy’ detalló que Erika María Guadalupe ‘N’, podría enfrentar una condena que va de 35 a 70 años de prisión.

En caso de confirmarse la implicación del hijo Alejandro ‘N’, la sanción podría aumentar, siendo la pena mínima de hasta 46 años y la máxima de 92 años.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar