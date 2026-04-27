Resultados Supernova Strikers 2026: Así quedaron todos los combates del evento de boxeo de influencers

La segunda edición de Supernova Génesis: Strikers convirtió la Arena Ciudad de México en escenario de una cartelera cargada de espectáculo, rivalidades y resultados inesperados. La gran sacudida de la noche llegó con la caída de Alana Flores, quien perdió su invicto en la pelea estelar ante Flor Vigna, en una decisión unánime que sorprendió a los asistentes.

Luego de semanas de expectativa, el combate principal respondió con intensidad. La influencer mexicana y la artista argentina intercambiaron golpes en un duelo parejo, pero fueron los jueces quienes terminaron inclinando la balanza a favor de Vigna, en una victoria que puso fin al dominio de Alana en este formato.

Karely Ruiz se impone y Kim Shantal responde en el ring

Otro de los enfrentamientos más esperados fue el de Karely Ruiz frente a Kim Shantal, marcado por la tensión previa y el interés generado tras el desvanecimiento que sufrió Kim durante un entrenamiento días antes.

Ya sobre el cuadrilátero, ambas protagonizaron una pelea cerrada, pero Karely se llevó el triunfo por decisión dividida, en uno de los combates más comentados del evento. Tras el resultado, ambas se reconocieron mutuamente, bajando la tensión que había rodeado la pelea.

Aaron Mercury firma el nocaut de la noche

Si hubo una actuación que encendió al público fue la de Aaron Mercury, quien venció por nocaut a Mario Bautista en una de las peleas más explosivas de la función.

Con una ofensiva agresiva desde el inicio, Mercury conectó los golpes más contundentes de la velada y protagonizó el KO más espectacular, uno de los momentos que marcaron la noche.

Resultados completos de Supernova Strikers 2026

La cartelera dejó estos resultados:

Flor Vigna venció a Alana Flores por decisión unánime

venció a por decisión unánime Aaron Mercury derrotó a Mario Bautista por nocaut

derrotó a por nocaut Karely Ruiz venció a Kim Shantal por decisión dividida

venció a por decisión dividida Willito derrotó a Lonche por nocaut

derrotó a por nocaut El Abrahaham venció a Nando por decisión unánime

venció a por decisión unánime Milica derrotó a Ari Geli

Supernova consolida el boom del boxeo entre celebridades

Más allá de los resultados, la función confirmó el crecimiento de este formato que mezcla deporte, entretenimiento y cultura digital. Supernova Strikers elevó la apuesta con combates mediáticos, rivalidades construidas en redes y una respuesta masiva del público.

Entre la caída de una campeona como Alana Flores, la victoria de Karely Ruiz y el brutal nocaut de Aaron Mercury, la noche dejó claro por qué este fenómeno sigue ganando terreno en México.