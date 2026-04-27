Aaron Mercury reta a Juan de Dios Pantoja tras su actuación en el Supernova: Génesis 2026

El día de ayer, domingo 26 de abril se llevó a cabo el Supernova: Génesis 2026, en donde varios creadores de contenido se enfrentaron, uno de los duelos más esperados era el de Aarón Mercury y Mario Bautista, dejando como el gran triunfador influencer, mientras que el cantante terminó con una fractura en la mano.

Sin embargo, la sorpresa llegó mucho después, cuando al terminar su enfrentamiento, el creador de contenido tomó el micrófono y lanzó un reto, tema que dejó a todos sin palabras.

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Aaron Mercury reta a Juan de Dios Pantoja

En medio de la celebración por su victoria, el influencer hizo una fuerte revelación, al lanzar un reto de forma directa a Juan de Dios Pantoja.

“¿Con Juan de Dios estaría bueno, no?”

Esto provocó emoción entre los asistentes, quienes no pudieron ocultar la alegría por el posible nuevo enfrentamiento del famoso. Cabe mencionar que, hasta el momento Juan De Dios Pantoja no ha dicho nada al respecto.

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Sin embargo, el influencer se convirtió en tendencia en redes sociales, aunque las opiniones fueron divididas entre los asistentes, pues algunos de ellos estaban un poco molestos por lo poco que duró su combate contra Mario Bautista, ya que en el primer asalto logró mandar a la lona al cantante.

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