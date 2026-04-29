Luis Gerardo Méndez corta entrevista tras negarse a responder polémica pregunta

El reconocido actor mexicano Luis Gerardo Méndez se convirtió en tendencia tras protagonizar un tenso momento durante una rueda de prensa. El incidente ocurrió mientras promocionaba su más reciente proyecto, "Mentiras: La Serie", momento en donde Méndez abandonó una entrevista.

Luis decidió abandonar abruptamente el set de entrevista tras ser cuestionado sobre un tema ajeno a su trabajo. El momento se volvió rápidamente viral en diversas plataformas y ha generado una polémica debido a que algunos medios lo han criticado, mientras que sus seguidores mostraron su apoyo.

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¿Por qué Luis Gerardo Méndez cortó una entrevista en vivo?

El evento transcurría con normalidad, enfocándose en el éxito de la producción de Prime Video y la labor de Méndez como productor. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando un reportero del programa De Primera Mano le pidió su opinión sobre una reciente polémica viral que involucraba a su colega y amigo, Gael García Bernal.

La controversia en cuestión se refería a un video donde Bernal presuntamente se negó a tomarse una fotografía con un fan, lo que desató un debate. Al ser consultado sobre este tema, Luis Gerardo Méndez mostró una evidente molestia, argumentando que él estaba allí para hablar exclusivamente de su trayectoria profesional y de la serie en curso.

Ante la insistencia de la prensa por obtener una declaración sobre temas personales o polémicas de terceros, el actor mexicano optó por no seguir con la dinámica. Méndez declaró que no tenía por qué responder preguntas que no tuvieran que ver con el proyecto que convocaba a los medios y abandonó el lugar, dejando la entrevista inconclusa.

Reacción de medios y usuarios

Méndez ha sido vocal en años recientes sobre la importancia de separar su vida privada y sus amistades del escrutinio público durante eventos laborales. Algunos conductores de espectáculos criticaron su actitud, calificándola de "poco profesional", mientras que sus seguidores en redes sociales defendieron su derecho a poner límites.

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