Comienza la cuenta regresiva para la inauguración del Puente Nichupté en Cancún

La próxima inauguración del Puente Vehicular Nichupté marcará un hito en la infraestructura de Quintana Roo, al tratarse de una de las obras más relevantes para la movilidad en Cancún.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que visitará el destino el fin de semana para encabezar el evento oficial, que de acuerdo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) será el sábado a las 17:00 horas.

La dependencia federal indicó que el Puente Nichupté, de 11.2 kilómetros de longitud, el más largo de América Latina sobre una laguna, estará abierto a la circulación a partir del lunes 4 de mayo.

POR ESTO! Quintana Roo realizó un recorrido sobre el puente donde se pudo corroborar la finalización de la obra, así como trabajos de señalética, pruebas de carga y los detalles de acabados en las gasas de subida y bajada al nuevo circuito vial.

Actualmente, el acceso a la Zona Hotelera de Cancún depende del bulevar Kukulcán, lo que genera tiempos de traslado de hasta 55 minutos en horas pico.

Con la operación del Puente Nichupté, se proyecta reducir estos tiempos a aproximadamente 10 minutos, beneficiando a cerca de 12 mil vehículos diarios. Esto representa un avance significativo en la movilidad urbana y en la conectividad turística del Caribe mexicano.

La estructura tiene un ancho de 14.9 metros y contará con tres carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, incluyendo dos carriles fijos —uno por sentido— y un carril reversible para atender la demanda en horas pico. Además, se integrará una ciclovía sobre la margen izquierda del puente.

Los trabajadores realizan los últimos detalles previo a la inauguración. / Foto: Rodolfo Flores

El proyecto contempla bahías de emergencia cada 2.5 kilómetros, una zona de navegación con altura de 15 metros sobre el cuerpo lagunar y un sistema de videovigilancia conectado al C5. La velocidad máxima de circulación será de 80 kilómetros por hora.

Para el evento inaugural, las autoridades federales y estatales informaron que se afinan los últimos detalles; el evento será abierto al público y buscará la participación de la ciudadanía.